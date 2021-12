Grupo com 10 pessoas protesta e congestiona Cidade Baixa

Um pequeno grupo, com cerca de 10 pessoas, realizou um protesto na avenida Oscar Pontes, na Cidade Baixa, e deixou o trânsito congestionando na manhã desta quarta-feira, 14, depois do terminal do ferryboat em São Joaquim.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o engarrafamento chegou até as as intermediações do largo da Calçada. O órgão não soube informar o motivo da manifestação.

Por volta das 10h20, o órgão de trânsito informou que o protesto chegou ao fim.

Manifestação encerrada na Av Oscar Pontes. Trânsito fluindo sem retenção pic.twitter.com/RNM6KfPUyU — Transalvador (@Transalvador1) 14 de dezembro de 2016

ATENÇÃO! Manifestação na Avenida Oscar Pontes, em frente à Inter Marítima, causa congestionamento até a Calçada. pic.twitter.com/e0Fz5N5gF8 — Transalvador (@Transalvador1) 14 de dezembro de 2016

