Gravação de filme causa interdição em vias de Salvador

Algumas ruas e avenidas de Salvador serão interditadas neste final de semana para a gravação do filme "Guerra do Algodão". De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego será interrompido por períodos, que poderá chegar a uma duração máxima de cinco minutos.

Segundo o órgão, será utilizada neste sábado, 6, a faixa esquerda da avenida Presidente Costa e Silva, no Dique do Tororó, em frente à quadra dos Apaxes, entre as 14h e 23h30.

No domingo, 7, a interdição será na rua do Tabuão, no Pelourinho, das 12h30 às 15h e na rua Direta de Santo Antônio, das 15h às 18h30. Conforme o órgão, as vagas de estacionamento ainda na rua Direita - entre a Igreja do Boqueirão e o imóvel de nº 179 - estarão reservadas aos veículos a serviço do evento, das 7h às 18h30.

Já o evento Underground que será realizado também neste domingo, causará interdição do tráfego das 7h às 18h na pista da direita da avenida da França, entre a rua da Noruega e a rua da Polônia.

