Grandes avenidas estão com trânsito lento em Salvador

Os motoristas encontram trânsito complicado nas avenidas de maior movimentação no início da tarde desta sexta-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os pontos de lentidão ocorrem em razão do fluxo de veículos circulando no horário.

Há retenções nas avenidas Paralela (nos dois sentidos) e Bonocô, além da região no entorno do Iguatemi. O tráfego também segue com dificuldade no viaduto Raul Seixas, em alguns trechos da Cidade Baixa e nas imediações da Arena Fonte Nova.

O trânsito também está lento na avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), sentido Calçada, devido a um acidente no bairro do Boiadeiro. Segundo a Transalvador, um carro de passeio atropelou uma pessoa por volta das 14h20 e o estado de saúde da vítima é desconhecido até o momento.

A Transalvador registrou três acidentes com sete feridos na capital baiana, até o início desta tarde.

