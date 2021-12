Grande fluxo de veículos causa lentidão em diversas vias

O trânsito está congestionado nas principais vias de Salvador no início da noite desta quarta-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos é mais intenso nas avenidas Paralela, nos dois sentidos; ACM, Bonocô, Silveira Martins, Heitor Dias, Lucaia, e nos dois sentidos da Orla.

É preciso ter paciência ao trafegar pelas localidades do Comércio, Calçada e Baixa do Fiscal; trechos localizados na Cidade Baixa. A região do Iguatemi e Tancredo Neves também começam a apresentar lentidão.



Até as 17h50, de acordo com a Transalvador, foram registrados quatro acidentes com quatro vítimas.

