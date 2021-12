Governo libera trecho de duplicação da av. Pinto de Aguiar

O primeiro trecho da avenida Pinto de Aguiar, após o início das obras de duplicação, será liberada nesta sexta-feira, 11.

A entrega do trecho - que tem 1,5 km de extensão e vai da orla até o condomínio Greenville - será feita pelo governador Jaques Wagner, às 8h, na altura da rua Tamburugy.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom), o trecho liberado representa 50% do total da obra. A partir de agora, cada pista terá três faixas por sentido, sendo uma preferencial para ônibus e outros tipos de transporte coletivo.

Além da duplicação, a avenida passa a ter também uma ciclovia e recebeu serviços de drenagem, proteção de taludes, urbanização e paisagismo. A obra total está orçada em R$ 63 milhões e deve ser concluída em junho deste ano.

A obra faz parte do projeto Mobilidade Salvador, que reúne ainda a construção da Via Expressa, do viaduto de Narandiba e do Complexo Viário do Imbuí.

