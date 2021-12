Gestor diz que transporte público é prioridade em Salvador

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, afirma que a prioridade da gestão do prefeito ACM Neto é o investimento em transporte público.



Muller cita a criação de vias exclusivas para ônibus e a licitação do transporte coletivo como exemplos das ações da prefeitura para reverter este quadro ruim.



Segundo o superintendente, a licitação do transporte público deve ser lançada até o final do ano, e promete melhorar a qualidade do serviço, em termos de redução do tempo de viagem e melhoria da estrutura para os veículos.



"Estamos finalizando estudos para implantar faixas exclusivas para ônibus. Além disso, o prefeito já anunciou que vai implementar o BRT", ressalta Muller.



Desestímulo



Doutora em engenharia de transporte e trânsito, a professora da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Ilce Marília Dantas afirma que, para reverter o quadro, é necessário investimento em transporte público de qualidade, para desestimular o uso do veículo individual, e melhorar o sistema viário.



No entanto, ela pontua que estas medidas devem vir acompanhadas de investimentos em transporte alternativo. "É preciso investir em espaços públicos para ciclistas e pedestres", reforça.



Segundo ela, a construção de mais vias apenas não resolve o problema. "Quanto mais espaço se dá para o carro, mais ele quer. É preciso criar alternativas para o uso do veículo coletivo, fazer com que as pessoas deixem seus carros em casa", diz.



Levantamento



Segundo o estudo do Ipea, o Rio de Janeiro, cidade que apresenta maior tempo gasto para chegar ao trabalho, com 47 minutos, apresentou crescimento de 7,8% no período de 1992 a 2012.



São Paulo, segunda colocada, com 45,6 minutos, apresentou crescimento de 19,6% no mesmo período.

