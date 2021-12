Gamboa de Cima volta a ser interditada para obra

A rua Gamboa de Cima, em Salvador, voltou a ser interditada na tarde desta terça-feira, 8, para obra de reparação do viaduto que liga o Campo Grande à Avenida Contorno. A interdição acaba na próxima terça-feira, 14, quando a manutenção estiver finalizada.

O serviço feito pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Sucop), será iniciado nesta quinta-feira, 9, e conta com: adição de um suporte nas laterais das vigas danificadas do viaduto; reconstituição do passeio do viaduto; além da colocação de um estrurtura para evitar possíveis choques que danifiquem a estrutura.

O local já havia sido interditado, no final de dezembro, após a morte de Cláudio de Oliveira Santos, de 54 anos, que foi atingido por uma pedra que caiu do viaduto.

Na época, o órgão disse por meio de nota que a área estava isolada para serviço de recuperação das estruturas metálica e de concreto do viaduto. A Seman acrescentou ainda que a intervenção já estava em fase final quando a pedra soltou do viaduto e atingiu o homem na cabeça.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) orienta os condutores que passariam pelo local a irem para a Cidade Baixa e seguirem pela Ligação Canela-Campo Grande.

