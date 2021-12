Galhos de árvore são retirados da pista no Vale de Nazaré

Os galhos de uma árvore caíram na avenida Presidente Castelo Branco, no Vale de Nazaré, sentido Dique do Tororó, na manhã desta terça-feira, 13. A planta foi retirada da via por volta das 8h15.

O tráfego chegou a ser afetado, mas foi normalizado após a retirada dos galhos. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Trasalvador) monitoram o fluxo de veículos no local.

Equipe da Transalvador retira os galhos de árvores que estavam bloqueando a via na Av Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré) sentido Dique do Tororó. pic.twitter.com/kGa1abhtaf — Transalvador (@Transalvador1) 13 de março de 2018

Motoristas devem redobrar a atenção devido galhos de árvores caído na Avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré) sentido Dique do Tororó. pic.twitter.com/Nt62tFcG7S — Transalvador (@Transalvador1) 13 de março de 2018

