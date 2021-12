Frota de Salvador contará com 785 ônibus extras para o Enem

A prefeitura vai preparar um esquema especial de transporte coletivo para os estudantes que vão fazer a prova do Enem, no dias 24 e 25 de outubro. Serão disponilizados 785 coletivos extras, sendo 315 no primeiro dia e 470 no segundo.

Esses veículos vão operar em 118 linhas distribuídas pela Orla, Miolo e Subúrbio da cidade. As provas começam às 12h (13h horário de Brasília) e a operação especial de transporte vai acontecer a partir das 8h, com encerramento às 16h. Os veículos adaptados com elevadores vão operar das 8h às 19h.

Além dessas linhas, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) terá o reforço de nove linhas reguladoras nas Estações da Lapa, Pirajá e Mussurunga. Esses veículos ficarão à disposição entre as 15h e 21h.

