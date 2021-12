Fotossensores são aferidos para voltar à operação

A aferição de 60 fotossensores de Salvador, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), começou na madrugada desta sexta-feira, 18. A medida da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) dá início a última etapa antes do religamento dos equipamentos, um ano e três meses após suspensão da fiscalização. "À medida que os radares são auferidos, os que estiverem em condições serão ligados", diz o superintendente da Transalvador, Frabrizzio Müller.

Ele ainda avisa que a capital contará com 20 novos equipamentos para a fiscalização. "Tudo para reduzir os índices de acidentes", completa. A tecnologia custará aos cofres do município R$ 250 mil mensais.

Previsão - De acordo com ele, todos os fotossensores devem estar ligados em até 30 dias. "Estamos trabalhando com este objetivo", declara o superintendente. Segundo ele, nenhuma região será priorizada. "Os que estiverem aptos pelo Inmetro serão ligados automaticamente, e os que precisarem de reparos vão ser reparados ou substituídos pela empresa terceirizada", explica Müller.

Questionado sobre a demora para a regularização do funcionamento dos equipamentos, o superintendente esquiva-se. "O serviço foi suspenso quando acabou o contrato com a empresa que administra. Não sei explicar o motivo da demora para a realização de uma nova licitação. Foi durante outra gestão, eu não acompanhei", justifica.

Dados do órgão indicam que as multas por excesso de velocidade e invasão de semáforo são as mais registradas pelos radares. Os técnicos continuam a última etapa de aferição no final de semana.

Capacidade - Os fotossensores são capazes de flagrar infrações como avanço de sinal, parada sobre faixa de pedestre e veículos em velocidade superior ao que é permitido nas vias.

Técnicos do Inmetro aferem equipamentos nas avenidas Dendezeiros (Bonfim), Afrânio Peixoto (Suburbana), Centenário, Reitor Miguel Calmon (Canela), Calçada, entre outras regiões.

