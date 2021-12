Fluxo de veículos é intenso nos dois sentidos da Paralela

O fluxo de veículos é intenso nos dois sentidos da Avenida Luís Viana Filho (Paralela), na tarde desta quinta-feira, 6. A lentidão é por conta do horário de pico e das obras do complexo de viadutos no bairro do Imbuí, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Os motoristas que trafegam pela Barra também encontram o trânsito congestionado.

Das 8h às 16h a Transalvador registrou sete acidentes com cinco feridos na capital baiana.

