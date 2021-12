Fluxo de veículos congestiona o trânsito na cidade

Mais uma manhã com vias congestionadas em Salvador. A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) não registrou nenhum problema para o tráfego lento na avenida Paralela, nos dois sentidos, e na Bonocô. O engarrafamento se dá por causa do fluxo de veículos nestas vias no horário.

No início da manhã, por volta das 6h30, um motociclista, ainda não identificado, foi atropelado por uma caçamba na entrada do bairro de Santo Inácio. Ele ficou embaixo do veículo e foi socorrido pela equipe do Salvar, que o encaminhou para o Hospital do Subúrbio com fraturas múltiplas na perna.

adblock ativo