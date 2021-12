Fluxo de carros saindo da capital deixa trânsito intenso na BR-324

Os motoristas que deixaram para viajar pela BR-324 neste sábado, 28, para aproveitar o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, encontram o trânsito intenso na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRE), o tráfego sentido Feira de Santana está lento desde o início da manhã. Já no sentido contrário, para Salvador, segue tranquilo.

Nas intermediações do Terminal Rodoviário de Salvador - Acesso Norte, Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) - a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não registrou nenhum congestionamento até o momento.

Já na rodoviária, apesar dos 150 horários extras disponibilizados para o feriadão, o fluxo de pessoas saindo e chegando também segue tranquilo. Segundo informou a assessoria da Agerba, o movimento mais intenso foi registrado no período das 17h às 23h desta sexta-feira, 27, mas inferior ao que era esperado pelo órgão.

Pelo mar

Devido a maré baixa, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) encerrará a operação mais cedo neste sábado. Assim, a travessia de Salvador terá o último barco às 18h15 e não às 20h, como normalmente ocorre, e de Mar Grande para a capital, às 18h30. Oito embarcações operam, saindo a cada oito minutos.

