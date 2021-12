Fiscalizações nas áreas restritas da Barra começam nesta 4ª

Os sete radares instalados pela Transalvador desde a inauguração da nova orla da Barra começaram a monitorar nesta quarta-feira, 15, quais carros pertencem a moradores ou prestadores de serviços (devidamente cadastrados) que circulam nas áreas restritas para pedestres.

A princípio, os fotossensores só monitoravam a velocidade dos veículos. Porém, uma portaria publicada no Diário Oficial do Município na terça,14, regulamentou a fiscalização eletrônica.

Veículos só poderão circular e estacionar em alguns trechos se o condutor realizar o cadastramento na Transalvador. Caso não haja o registro, o motorista será multado em R$ 53,20. Antes, o controle de acesso de carros não cadastrados era feito somente por agentes do órgão de trânsito.

Duzentas e quinze pessoas já se cadastraram desde a inauguração da nova orla.

A restrição também ocorre em trechos da avenida Sete de Setembro (entre a avenida Princesa Isabel e a rua Barão de Itapuã) e para a avenida Oceânica (entre o largo do Farol da Barra e a rua Marquês de Caravelas).

Cadastramento

O cadastramento deve ser realizado na sede da Transalvador, no Vale dos Barris. O motorista ou morador deve comparecer ao local com cópia e original do comprovante do IPTU, cópia e original de algum documento com o número do CPF de quem estiver solicitando, cópia do certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV) do veículo, além da cópia e original do comprovante do pagamento atualizado do IPVA.

