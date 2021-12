Fiscalização é intensificada durante intervenção na Barra

Um das primeiras medidas emergenciais para solucionar os principais entraves do trânsito de Salvador, decretada pelo prefeito ACM Neto (DEM), começou a valer neste sábado, 5. Desde o início desta manhã, cones espalhados entre o Porto e o Cristo impedem os motoristas de estacionarem na margem de orla do bairro da Barra.

Técnicos da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), que fazem rondas na região por meio de quatro viaturas, alertam que a infração à nova medida pode resultar em multa de R$ 85,12 e remoção do veículo com guincho. Até as 10 horas desta manhã, 20 motoristas foram multados por terem estacionado em local indevido, sendo que dois tiveram os carros guinchados.

Surpreendido por encontrar uma notificação em seu veículo logo no início da manhã, o morador do bairro da Barra, Marcos Aurélio, disse concordar com a restrição do estacionamento no local, desde que a Prefeitura forneça infraestrutura para quem frequenta a localidade. O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, acredita que a operação é necessária e imprescindível para o disciplinamento do trânsito em Salvador. Para não pegar ninguém desprevenido, Fabrízzio argumenta que técnicos do Transalvador devem promover, durante toda a semana, procedimentos que alertem os motoristas sobre os novos procedimentos do trânsito na região.

O secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, considera que a medida vai não só desafogar o trânsito na Barra, como também dar maior liberdade aos pedestres e liberar a vista para o mar. "Com o estacionamento dos dois lados da via, como vinha sendo feito, até deixar um banhista na praia causava congestionamento", argumentou prevendo as melhorias.



