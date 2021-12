Fique atento nos desvios de trânsito para evitar a av. ACM

A manifestação contra a reforma da Previdência Social, que acontece desde o manhã desta quarta-feira, 15, na frente do Shopping da Bahia, causa impactos em algumas vias de Salvador.

O motorista que estiver vindo da BR-324 e da avenida San Martin deve evitar passar pela avenida ACM. O acesso foi modificado para avenida Bonocô.

O desvio da Bonocô também serve para quem quer ir sentido Luís Eduardo. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) o tráfego na localidade está intenso devido ao fluxo, mas sem retenção.

Há também outro ponto de desvio para o motorista que estiver seguindo para a avenida Paulo VI. Fique atento por que tem um desvio nas imediações do Hiper Posto.

Demais vias

As demais vias de Salvador, segundo a Transalvador, não têm registros de congestionamentos, como, a avenida Jequitaia, avenida Manoel Dias da Silva, Largo do Retiro, avenida Barros Reis, avenida Heitor Dias, avenida Suburbana, Calçada, avenida Octávio Mangabeira (trechos de Piatã, Boca do Rio e praça Nossa Senhora da Luz), rua Oswaldo Cruz (Rio Vermelho), e avenida Paralela.

