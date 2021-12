Fim de semana tem alterações no trânsito em Salvador

A prefeitura de Salvador promove alterações no trânsito da cidade, em diversos bairros, nestes sábado, 12, e domingo, 13, por conta das comemorações do Dia das Crianças. Confira o que vai mudar:

Sábado, 12

Costa Azul - Evento realizado na área interna do Parque Costa Azul, das 18h às 22h30. No período, fica proibido estacionar nas ruas Arthur Azevedo Machado, Adelaide Fernandes da Costa, Av. Octávio Mangabeira e Av. Professor Magalhães Neto. A Transalvador estará no local para monitoramento do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir estacionamento irregular. As opções para estacionamento de veículos são as zonas do Jardim de Alah, Jardim dos Namorados e as ruas internas do Costa Azul, com exceção daquelas proibidas pela sinalização, as entradas de garagens e pontos de ônibus.

Iapi - Interdição no tráfego de veículos na Rua Dr. Odilon Machado, das 14h às 18h.

Baixa do Cacau / Brotas - Interdição do tráfego de veículos na Rua Natal, das 8h às 19h.

Massaranduba - Interdição do tráfego de veículos na Rua Genésio Salles, das 13h às 19h.

Jardim de Alah e Boca do Rio - Caminhada na área interna do calçadão da Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, a partir das 7h. A Transalvador monitora o tráfego de veículos.

Fazenda Coutos - Interdição do tráfego de veículos nas vias de acesso ao Ffinal de linha de Fazenda Coutos / Rua Almeida Junior, das 4h às 18h. Ônibus que habitualmente servem ao final de linha de Fazenda Coutos deverão utilizar provisoriamente o final de linha de Vista Alegre.

Calabar - Interdição do tráfego de veículos na Rua Nova do Calabar, no Largo do Camarão), das 8h às 22h.

Domingo, 13

Alto de Ondina - Interdição do tráfego de veículos na 1ª Travessa do Corte Grande, de 8h às 17h.

Engomadeira - Interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h, em uma das faixas de tráfego das seguintes vias: Estrada das Barreiras (saída próxima ao Conjunto Residencial Maestro) e Rua Direta da Engomadeira (até o final de linha). A concentração deverá ocorrer em área interna, sem ocupar a via de tráfego de veículos.

Cajazeiras X - Na área interna da Rótula da Feirinha, sem interferência no tráfego de veículos da via.

Sábado e domingo, 12 e 13

Alto do Coqueirinho - Interdição do tráfego de veículos na Rua Sérgio Henrique, das 11h do dia 12 às 4h do dia 13, e no dia 13 das 14h às 22h.

adblock ativo