Filha morre após moto que mãe pilotava colidir na Paralela

Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira, 1º, por volta de 11 horas, em um acidente grave na Avenida Paralela, próximo à Estação Mussurunga, sentido Centro da cidade.

A vítima estava na garupa de uma moto no momento do acidente e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A mãe da jovem, que conduzia a moto, ficou ferida.

De acordo com testemunhas, um taxista colidiu com a moto ao tentar desviar de operários que pintavam a via. Com o choque, a motociclista e a passageira caíram na pista e a passageira foi atropelada por um caminhão.

Após o acidente, a avó da vítima, que passava de ônibus no local do acidente, reconheceu a neta e passou mal. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como a mãe da jovem. Não há informações sobre estado de saúde delas.

Duas pistas estão interditadas e o trânsito está congestionado na Avenida Paralela, sentido Centro.

adblock ativo