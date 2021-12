Fila de carros do ferryboat causa engarrafamento na Cidade Baixa

A fila de carros que vão embarcar no Terminal Marítimo do Ferryboat, em São Joaquim, deixa o tráfego complicado na manhã desta quinta-feira, 28, para quem passa pela região da Calçada. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a fila dos veículos já atinge a rua Barão de Cotegipe.

De acordo com órgão, há lentidão no largo dos Mares, na rua Luiz Maria, na Baixa do Fiscal, e na avenida Oscar Pontes, sentido Comércio.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com assessoria de comunicação da Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o equipamento, mas ninguém foi localizado.

Fluxo de veículos deixa #trânsito lento: • Largo dos Mares, sentido Calçada. • Largo da Calçada, sentido Comércio. • Avenida Oscar Pontes, imediações da Feira de São Joaquim. Fotos: SSP - BA pic.twitter.com/fMAM5vL29i — Transalvador (@Transalvador1) 28 de dezembro de 2017

Fim de Ano

Oito embarcações operaram em esquema especial de fim de ano. As travessias serão realizadas sem interrupção até o próximo sábado, 30. Se houver aumento do fluxo de pessoas no decorrer do dia, pode haver saídas extras. O intervalo de um embarque para o outro é de 30 minutos.

Espera-se que neste período de festas natalinas, cerca de 393 mil pessoas e mais 64 mil veículos utilizem o sistema de travessias ferryboat.

