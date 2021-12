Festival de Verão e outros eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

Por causa da 20ª edição do Festival de Verão Salvador, que ocorre neste sábado, 8, e domingo, 9, o trânsito será alterado na região da Arena Fonte Nova, local de realização da festa. Além disso, outros eventos na capital baiana também vão causar mudanças temporárias no tráfego de veículos neste fim de semana no bairros de São Cristóvão, Periperi e Boca do Rio e região do Campo Grande. As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Festival de Verão - Arena Fonte Nova

Nas proximidades da Arena Fonte Nova, haverão diversas alterações no tráfego neste sábado e domingo. A interdição ocorre das 15h às 3h do dia subsequente, na ladeira da Fonte das Pedras, avenida Presidente Castelo Branco (vale de Nazaré) sentido Lapa, a partir do acesso ao Dique; Viaduto dos Engenheiros, sentido Dique (alça de acesso ao Dique); avenida Presidente Costa e Silva e rua Professora Anfrísia Santiago.

Os veículos que trafegam pelo trecho interditado, provenientes do vale de Nazaré, com destino à Estação da Lapa, Politeama e avenida Centenário, terão como opção de tráfego a avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), avenida General Graça Lessa (vale do Ogunjá), avenida Vasco da Gama e Rótula dos Barris. Já os provenientes da avenida Joana Angélica, com destino ao Dique do Tororó, terão como opção de tráfego o vale de Nazaré, avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Av. General Graça Lessa (vale do Ogunjá), avenida Vasco da Gama e rótula dos Barris.

Será instalada uma barreira fixa na rua Professora Anfrísia Santiago (ladeira da Fonte das Pedras), das 15h às 3h do dia subsequente (confira os locais das barreiras móveis abaixo).

Encontro de Carros Antigos da Bahia - Campo Grande

Durante todo fim de semana, ocorre o Encontro de Carros Antigos da Bahia, no Campo Grande. O tráfego de veículos será interditado, das 18h às 22h, no Largo do Campo Grande, (via que Margeia a praça Dois de Julho), no trecho entre o Wish Hotel da Bahia e a rua Forte de São Pedro.

Festa de Nossa Senhora da Conceição - Itapuã

A Procissão Nossa Senhora da Conceição de Itapuã será realizada neste sábado. Durante a festa, será realizada a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego na avenida Octavio Mangabeira, com saída na Cruz de São Thomé, seguindo pela rua Aristídes Milton, com chegada na praça Dorival Caymmi.

Festa de Nossa Senhora da Conceição - Periperi

Em Periperi, também ocorre a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição neste sábado. A Transalvador interditará o trânsito progressivamente, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego, na avenida Afrânio Peixoto, com saída na Igreja Nossa Senhora da Conceição, seguindo pela rua Frederico Costa, rua das Pedrinhas, rua Dr. Almeida, praça do Sol, rua da Glória, praça Cabocla, avenida Afrânio Peixoto, com chegada na Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Desfile Comemorativo ao Dia da Bíblia​ - São Cristóvão

Já no domingo será realizada em São Cristóvão o Desfile Comemorativo ao Dia da Bíblia. Será feita a interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 9h30, em uma faixa de tráfego, na rua Lauro de Freitas, com saída na Igreja Assembleia de Deus, seguindo pela eua Alto da Boa Vista, avenida Aliomar Baleeiro, praça Matriz, rua Lauro de Freitas, com chegada na Igreja Assembleia de Deus.

Desfile dos Coroas Enxutos - Boca do Rio

No bairro da Boca do Rio, ocorre o Desfile dos Coroas Enxutos no domingo. Para a realização deste evento, será feita a interdição do tráfego de veículos a partir das 12h, em uma faixa de tráfego, na rua Abelardo Andrade de Carvalho, com saída na praça Renato Mendonça, rua Clemente Mariani, rua Emiliano Galiza, rua Abelardo Andrade de Carvalho, com chegada na praça Renato Mendonça.

adblock ativo