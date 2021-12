Festival de Verão: confira os horários especiais de ônibus

Uma operação especial realizada pela Transalvador vai facilitar o acesso da população ao Parque de Exposições durante o Festival de Verão, que começa nesta quarta-feira, 29, e segue até sábado, 1º.



A ação tem início às 18h desta quarta, com a inclusão das linhas do Subsistema de Transporte Complementar, que vão operar nos seguintes itinerários:



Roteiros Paripe e Periperi

Suburbana/Largo do Tanque/Av. San Martin/Av. Luís Eduardo Magalhães/Av. Paralela/ Parque de Exposições

Retorno: segue pelo mesmo itinerário.



Roteiros Cajazeiras e São Cristóvão

Mussurunga/ Av. Paralela/ Retorno/ Av. Paralela/ Parque de Exposições/ Dorival Caymmi/ Est. Velha

Retorno: segue pelo mesmo itinerário.



Roteiros Brasilgás e Itapuã

Parque de Exposições/Paralela/Av. São Rafael/São Marcos/Narandiba

Retorno: segue pelo mesmo itinerário.



Roteiro Ceasa

Parque de Exposições/Paralela/CAB/Sussuarana

Retorno: segue pelo mesmo itinerário.



Além das novas linhas, a Transalvador também vai realizar alterações no tráfego, com a interdição das proximidades do Parque de Exposições das 17h às 6h do dia subsequente. A medida vai afetar a Rotatória (EDBA) da Av. Dorival Caymmi, em Itapuã. Segundo o órgão de trânsito, os veículos que circulam pela rotatória devem utilizar como opção de retorno o viaduto Ministro Mário Andreazza.

