Festival da Primavera altera o trânsito no Rio Vermelho

O trânsito será alterado no bairro do Rio Vermelho no próximo final de semana por conta da realização da segunda edição do Festival da Primavera. O evento vai começar às 11h do dia 20 de setembro, sábado, e segue até as 21h do domingo, 21, com a programação inteiramente gratuita.

De acordo com a prefeitura de Salvador, a partir das 7h do sábado, 20, até meia-noite de domingo, 21, estará proibida a circulação e o estacionamento de veículos nas seguintes vias: Rua da Paciência (faixa à direita, sentido Itapuã, no trecho compreendido entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana), Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis e Praça Colombo.

As pessoas que circulam pelo trecho interditado terão duas opções de tráfego. Uma delas é pegar o sentido Ondina/Rio Vermelho (via orla): Av. Oceânica; Rua Eurycles de Matos; Av. Anita Garibaldi; Rua Conselheiro Pedro Luiz e Largo da Mariquita. A segunda opção para quem vem da Rua Cardeal da Silva é pegar a Travessa Prudente de Moraes; Rua da Paciência e Rua Eurycles de Matos.

Além disso, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) vai estabelecer barreira seletiva na Rua da Paciência/Travessa Prudente de Moraes e barreira fixa na Rua Almerinda Dutra.

O acesso a residentes e/ou domiciliados às vias interditadas está assegurado, mediante comprovação de endereço através de contas de telefone, água, energia elétrica, etc. O trafego voltará à normalidade após o término do evento.

