Festival da Cidade altera trânsito neste final de semana

O Festival da Cidade, promovido pela prefeitura, vai alterar o tráfego em diversos pontos da capital baiana neste final de semana. Por conta da comemoração do aniversário de 468 anos da capital baiana, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai monitorar o fluxo de veículos, além interditar algumas vias (confira abaixo).

Veja a programação completa do Festival da Cidade

O evento será realizado neste sábado, 25, no domingo, 26, e na quarta-feira, 29, nos bairros do Rio Vermelho, do Tororó, no Santo Antônio Além do Carmo, em São Caetano e em Nazaré.

Neste sábado, a festa ocorre, entre 18h e 23h, na rua da Paciência, no Rio Vermelho, na Praça Dodô e Osmar, no bairro do Tororó e no Santo Antônio Além do Carmo.

No domingo, o evento será na Praça ACM, em São Caetano, das 8h às 19h30. Na quarta, haverá missa a partir das 9h na Igreja de Santana, em Nazaré.

Interdição

Segundo a Transalvador, a partir das 7h de domingo, haverá interdição progressiva do tráfego, em uma faixa da pista na Cidade Baixa, para o evento Pedala Alagados 2017. As áreas afetadas serão: a rua Régis Pacheco, rua do Uruguai, rua Araújo Bulcão, rua Machado Monteiro, avenida Caminho de Areia, Largo de Roma, rua Barão de Cotegipe, Av. Eng. Oscar Pontes, Av. da França, Praça do Mercado, Av. Lafayete Coutinho, rua Conceição da Praia, rua da Bélgica, rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, Av. Jequitaia, Largo da Calçada, rua Fernandes Vieira, Praça Teive e Argollo, rua Régis Pacheco, rua 26 de Dezembro, até o Colégio Polivalente.

Também no domingo, 26, das 6h às 10h, o tráfego de veículos será alterado na Av. Octávio Mangabeira (orla), entre a Pituba e o Corsário, para a corrida Circuito das Estações / Outono. Haverá interdição do tráfego no período, na orla sentido Itapuã, entre o Colégio Integral e o retorno próximo ao Restaurante Babagula.

Por causa disso, os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção trafegar pela via marginal à Av. Octávio Mangabeira - Jardim dos Namorados, rua Fernando Menezes de Góes, Av. Prof. Magalhães Neto (faixas à direita), Av. Tancredo Neves, Av. Luis Viana (Paralela) e Av. Pinto de Aguiar, até retornar à orla.

Somente das 6h às 8h, a interdição será na orla sentido Pituba, entre a Av. Simon Bolivar e o retorno próximo ao Restaurante Caranguejo do Sergipe. Os veículos vindos de Itapuã, sentido terão que seguir pela Av. Simon Bolivar.

adblock ativo