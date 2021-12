Festival da Cidade altera trânsito em Salvador

O esquema especial de trânsito e transporte montado pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) para o Festival da Cidade, que ocorre neste final de semana em Cajazeiras, Praça Cayru e Dique do Tororó, será realizado no Comércio das 15h da sexta-feira (28) às 2h do sábado (29) e das 15h de domingo às 0h de segunda (31).

Conforme o órgão de trânsito ficará proibida a circulação e estacionamento de veículos nos dois sentidos da Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), na Praça Visconde de Cayru e nas ruas Conceição da Praia, Dom Macedo Costa (Ladeira da Conceição, Doutor Manoel Vitorino, Dionísio Martins, da Bélgica e Corpo Santo.

Também estará proibida a circulação de veículos na Avenida da França (entre a Praça da Inglaterra e Rua da Bélgica), exceto para ônibus e táxis.

Os motoristas poderão estacionar nos dois lados da Rua Portugal e na Avenida Sete de Setembro, pista da direita da Avenida da França, Avenida Contorno (trecho entre a Avenida Reitor Miguel Calmon e Rua Gamboa de Cima) e Rua Carlos Gomes.

Dique

No Dique do Tororó, as alterações no trânsito acontecem no sábado, 29, das 15h até o final da noite. No domingo, 30, o tráfego muda das 8h às 15h.

Nesses períodos, o tráfego de veículos será interditado no viaduto Rômulo Almeida e Avenida Vasco da Gama (trecho entre o Dique do Tororó e a Arena Fonte Nova).

Transporte público

A Transalvador também informou que o transporte público será reforçado para as comemorações do aniversário da cidade.

As 70 linhas de ônibus que irão atender a região do Comércio durante as festividades operarão com frota máxima de dia útil na sexta-feira, 28, das 16h às 23h - o que significa aumento de 432 veículos.

No domingo, 30, essas linhas terão frota máxima de sábado, entre 14h e 23h, sendo acrescidos 279 ônibus.

No Dique, a operação envolve 19 linhas, que terão frota máxima de sábado no dia 29, das 14h às 22h, com mais 70 ônibus.

Em Cajazeiras, quatro linhas que fazem o transporte dos usuários à Estação Pirajá irão atender à população, até as 23h, com a mesma programação do horário de pico da tarde, tanto na sexta-feira quanto no sábado.

Ainda segundo a Transalvador, em todas as localidades, será ampliado também o número de veículos reguladores.

