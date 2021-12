Festival da Cidade altera trânsito da cidade

As alterações no tráfego no entorno do Dique do Tororó para o Festival da Cidade começam neste sábado, 29, pelo esquema especial montado pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

A interdição na área ocorrerá no viaduto Rômulo Almeida e Av. Vasco da Gama (entre o Dique do Tororó e a Arena Fonte Nova). O período vai das 15h até o final da noite de sábado, além deste domingo, 30, das 8h às 15h.

Na região do Comércio, as mudanças ocorrem a partir das 15h de domingo à 0h da segunda-feira.

A circulação e o estacionamento de veículos estão proibidos nos dois sentidos da avenida Lafayette Coutinho (Contorno), na praça Visconde de Cayru e nas ruas Conceição da Praia, Dom Macedo Costa (Ladeira da Conceição), Doutor Manoel Vitorino, Dionísio Martins, da Bélgica e Corpo Santo.

Está liberado o estacionamento na rua Portugal, Av. Sete de Setembro, pista da direita das avenidas da França e Contorno (trecho entre a avenida Reitor Miguel Calmon e rua Gamboa de Cima) e rua Carlos Gomes.

No transporte coletivo, 70 linhas irão operar com frota máxima de sábado, entre 14h e 23h. No Dique do Tororó, a operação envolve 19 linhas, também com frota máxima de sábado, no período entre 14h e 22h.

No bairro de Cajazeiras, quatro linhas da Estação Pirajá irão atender à população, até as 23h, com a mesma programação do período de pico da tarde, neste sábado.

