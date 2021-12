Festival da Cidade altera trânsito a partir desta terça

O Festival da Cidade, promovido pela Prefeitura, vai alterar tráfego de veículos, horários e locais de estacionamento em diversos pontos da cidade a partir da terça-feira, 29. Nesse período, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) irá monitorar o trânsito, além interditar algumas vias.

Confira as principais mudanças:

São Thomé de Paripe, dia 1º

O tráfego no fim de linha de São Thomé de Paripe será interditado durante os shows das bandas Parangolé e Oito 7 Nove 4, realizados entre 17h e 23h.

Av. Magalhães Neto, dia 2

A partir das 20h, haverá interdição progressiva do tráfego para o evento Pedal Night Bike Tour II, com saída da Av. Magalhães Neto, seguindo pela Rua Fernando Menezes de Góes, Av. Octávio Mangabeira (orla), com retorno nas proximidades da Av. Orlando Gomes, permanecendo na orla até chegada à Av. Magalhães Neto.

A Rua Aristides Milton, no bairro de Itapuã, terá tráfego e estacionamento de veículos proibidos entre 17h e 22h. A ação é necessária para a realização de apresentações de Fitdance e shows de Jorge Zarath e Nelson Rufino.

Como rota alternativa, os Veículos com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, ao loteamento Pedra do Sal, à Alameda da Praia e adjacências terão como opção seguir pela Av. Dorival Caymmi, acessando a Rua Paulo Afonso Baqueiro, seguindo pela Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté, até alcançar a Ladeira do Abaeté. Condutores com destino a Nova Brasília de Itapuã seguirão a mesma rota.

Pituba, dias 2 e 3

No fim de semana, o bairro da Pituba receberá a Virada Ciclística. Para possibilitar que o evento ocorra conforme padrões de segurança de tráfego, a Transalvador irá interditar, em ambos os sentidos, somente para veículos automotores, no sábado, entre 6h e 18h, a ciclofaixa compartilhada de treino situada no entorno do canteiro central da Av. Magalhães Neto.

No sentido orla, toda a extensão da Av. Magalhães Neto, será interditada por 24 horas, entre 18h de sábado e 18h de domingo. No sentido oposto da mesma via, entre a Rua Fernando Menezes de Góes e o acesso ao Supermercado GBarbosa, haverá interdição do tráfego no mesmo período.

Haverá ocupação de duas faixas de tráfego à esquerda, na Av. Professor Magalhães Neto, na pista sentido Paralela, entre o acesso ao Supermercado GBarbosa e a Av. Tancredo Neves, também no período de 24 horas indicado. Para tanto, O tráfego sofrerá desvio da Av. Professor Magalhães Neto, na pista sentido orla, para a via marginal, a partir do acesso situado nas imediações da Av. Tancredo Neves.

Av. Vasco da Gama, dia 4

Haverá interdição progressiva do tráfego, entre 11h e 14h, na av. Vasco da Gama, de apenas duas faixas de tráfego à esquerda, a partir do viaduto Rômulo Almeida até o retorno das imediações da Arena Fonte Nova). Para a realização do evento Alavontê, o tráfego será interditado na Av. Presidente Costa e Silva (via que margeia o Dique do Tororó, e na Rua da Telebahia, das 8h às 14h.

Como rota alternativa, os veículos provenientes da Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré) e Ladeira da Fonte das Pedras, com destino à Estação da Lapa, Politeama e Av. Centenário, terão como opção de tráfego retornar em frente à Fonte Nova, seguindo pela Av. Vasco da Gama, acessando a Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama, chegando à rótula dos Barris.

Já no Rio Vermelho, entre 17h e 21h, o tráfego será interditado na Rua da Paciência, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana, para o show da cantora Aline Rosa.

adblock ativo