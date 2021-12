Festas religiosas alteram trânsito na capital em dezembro

Três festas religiosas provocarão mudanças no tráfego de veículos em algumas vias da capital baiana na primeira quinzena do mês de dezembro. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), por conta da festa de Santa Bárbara, nesta quinta-feira, 4, o tráfego de veículos será interditado na Ladeira da Praça, entre a Rua José Gonçalves e a Avenida J.J. Seabra, de 7h às 16h.

Haverá ainda interdição progressiva de vias, a partir das 8h, para a procissão que sai do Largo do Terreiro de Jesus, seguindo pela praça da Sé, rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Av. J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros), rua Padre Agostinho (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin), com chegada ao Largo do Pelourinho.

Os veículos com destino à Av. J.J. Seabra terão como opção de tráfego a rua Miguel Calmon, praça Riachuelo, Av. Jequitaia, Túnel Américo Simas, Av. Presidente Castelo Branco, chegando à J.J Seabra.

Conceição da Praia

Como o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia é comemorado na próxima segunda-feira, 8, as modificações no tráfego do Comércio vão das 19h de domingo, 7, às 6h de terça-feira, 9. Neste período, estará proibido circular e estacionar na Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru. A mesma determinação deve ser seguida para as ruas Conceição da Praia, Don Macedo Costa (Ladeira da Conceição), Dr. Manoel Vitorino, Dionísio Martins, Praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica, entre as ruas Portugal e Miguel Calmon, rua Corpo Santo e rua Santos Dumont. Não será permitido estacionar também na Ladeira da Montanha.

Durante a procissão, na segunda-feira, 8, haverá interdição progressiva, a partir das 10h30, na rua Miguel Calmon, seguindo pela rua da Espanha e av. da França, até o final do percurso.

A opção de tráfego para veículos provenientes da av. da França, com destino à Cidade Alta, será a rua da Bélgica, seguindo pela av. Estados Unidos, praça da Inglaterra, rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os motoristas que saem da Contorno em direção à Cidade Alta terão como opção a Ladeira do Gabriel, seguindo pela Ladeira dos Aflitos.

Procissão de Santa Luzia

A Procissão em Louvor a Santa Luzia modifica o trânsito no Comércio no sábado, 13. O tráfego será interditado progressivamente a partir das 11h, começando pela rua do Pilar, com a saída da procissão em frente à Paróquia, seguindo pela rua Alfredo H. Azevedo, rua da Suécia, av. da França, praça Visconde de Cayru, av. Lafayette Coutinho (av. Contorno), retorno, rua da Conceição da Praia, praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica, av. Estados Unidos, av. Frederico Pontes, Travessa do Pilar, até retornar à rua do Pilar, com chegada em frente à Paróquia.



A Transalvador ressalta que em todos os eventos o acesso de moradores com veículo será permitido mediante a comprovação de endereço por meio de apresentação das contas de telefone, água e energia elétrica.​

adblock ativo