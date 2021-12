Festas juninas alteram tráfego em Salvador

O tráfego de veículos será alterado entre esta quinta-feira, 23 e domingo, 26, devido as festas juninas que acontecerão em Salvador nas regiões do Centro Histórico, Paripe e Liberdade. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nas regiões que estiverem com o trânsito modificado, o acesso só será permitido para moradores mediante a apresentação do comprovante de residência.

No Centro Histórico, a festa junina ocorre entre a quinta-feira, 23 e o sábado, 25 e o tráfego será interditado em todas as vias de acesso ao Largo do Terreiro de Jesus, sempre entre 15h e 4h do dia seguinte. Só será permitido estacionar veículos que estejam a serviço do evento; os demais não terão acesso entre 6h e 4h do dia seguinte.

Ainda segundo a Transalvador, em Paripe, as vias próximas a Praça João Martins serão interditadas na sexta-feira, 24 e no sábado, 25, sempre entre 15h e 4h do dia seguinte. Quanto ao estacionamento na Praça João Martins, também só será permitido aos veículos a serviço do evento e os demais estarão proibidos das 12h às 4h do dia seguinte. A opção de tráfego é seguir pela Rua Senhor do Bonfim, Avenida Carioca de Paripe e Rua Pajussara de Paripe.

O orgão ainda informou que no bairro da Liberdade, será realizado o 3° Desfile de Grupos de Samba Junino. Acontecerá na sexta-feira, 24, e com isso, o trânsito ficará interditado progressivamente (apenas em uma faixa da via) na Rua Lima e Silva - do Largo da Lapinha à entrada do Pero Vaz - a partir das 15h, até a finalização do desfile.

Também na liberdade, acontece no domingo, 26, o "Arrastão Bom D+".

Devido ao evento, na Rua São Cristóvão, o local será interditado entre 16h e 22h. No domingo, 26, ainda haverá o desfile "Viva São João", no Engenho Velho de Brotas. A partir das 16h, o tráfego também será interditado progressivamente, no Parque Solar Boa Vista, Rua Almirante Alves Câmara, Rua Padre Luiz Figueira e Rua Manoel Faustino.

adblock ativo