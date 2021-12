Festa do Bonfim deixa trânsito lento em vias de Salvador

Em decorrência da Lavagem do Bonfim, o tráfego de veículos está lento em algumas vias de Salvador na tarde desta quinta-feira, 16, informou a Superintendência de Transito e Transportes (Transalvador).

De acordo com a Transalvador, os motoristas que circulam pela Calçada, Liberdade, Comércio e região próxima à Igreja do Bonfim encontram trânsito lento no local.

Já nas outras vias da cidade o fluxo de véiculos é tranquilo. Até as 14h30, o órgão registrou dois acidentes com dois feridos.

