Festa de São Lázaro interdita tráfego em rua da Federação

O tráfego de veículos será interditado neste domingo, 25, no bairro da Federação, para a realização da Festa de São Lázaro - promovida pela Paróquia da Ressurreição do Senhor, localizada no bairro. A interdição será das 5h às 19h, na Rua Professor Aristides Novis (trecho entre as ruas Professor Severo Pessoa e Camilo Torrende e o Largo de São Lázaro).

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a partir das 16h, o tráfego de veículos será interditado progressivamente nas seguintes vias: Largo de São Lázaro, ruas Professor Aristides Novis, Caetano Moura e Professor Severo Pessoa. Já os veículos do Sistema de Transporte Coletivo deverão retornar pela Rua Padre Camilo Torrende.

Será assegurado o acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas, mediante comprovação de endereço, através de contas de telefone, água ou energia elétrica.

