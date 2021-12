Festa de Santa Bárbara altera trânsito no Centro Histórico

O trânsito será interditado nesta sexta-feira, 4, no Pelourinho devido a festa de Santa Bárbara. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transaldor), o bloqueio será progressivo a partir das 8h, no Largo do Terreiro de Jesus, seguindo pela Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Av. José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros), Rua Padre Agostinho (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin), com chegada no Largo do Pelourinho.

Entre 7h e 16h, haverá também interdição do tráfego na Ladeira da Praça, entre a Rua José Gonçalves e a Av. José Joaquim Seabra. A opção de tráfego para veículos com destino à Av. José Joaquim Seabra é seguir pela Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, Av. Jequitaia, Túnel Américo Simas e Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), até alcançar a Av. José Joaquim Seabra.

Veículos do Corpo de Bombeiros têm permissão para estacionamento na Ladeira da Praça e na via que margeia a Praça dos Veteranos. O acesso de moradores nas vias interditadas é assegurado mediante apresentação de documento que comprove endereço.

