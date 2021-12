'Festa de Itapuã' altera tráfego por cinco dias

A 'Festa de Itapuã', que ocorre entre os dias 28 de janeiro e 1° de fevereiro, irá alterar o trânsito em diversos pontos do bairro nesse período.

Estará proibida, também, a circulação de trios elétricos no local da festejo. O acesso dos moradores será garantido mediante comprovação de endereço através de documento do veículo e/ou contas de telefone, água e energia elétrica.

Confira as mudanças:

Nos cinco dias de festa, das 19h às 2h do dia subsequente, estão proibidos o tráfego e o estacionamento de veículos nas seguintes vias: Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

Os veículos que circularem nesses trechos interditados com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências poderão seguir pela Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté e Ladeira do Abaeté. Já os que têm como destino a Nova Brasília de Itapuã terão como opção a Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté e Largo do Abaeté.

Além disso, na quinta-feira, 28, o tráfego de veículos será proibido, das 7h às 19h, nas seguintes vias: Avenida Octávio Mangabeira (trecho a partir da Rua Yemanjá); Praça da Sereia; Avenida Dorival Caymmi (entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho); e Rua Aristides Milton (entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama - Ladeira do Abaeté).

No mesmo dia, barreiras fixas serão instaladas, das 4h às 19h, em dois pontos da Rua Aristides Milton: nas ligações com a rotatória do Posto 12 (sentido Centro) e com a Praça Dorival Caymmi. Já na Rua João do Peixe, estará ao lado do Shopping Itapuã. E na Avenida Octávio Mangabeira, serão nove pontos: nas ligações com a Pirambeba e com as ruas Beiju Pira; Sargento Renato Santos; Sargento Pedro Cruz; Carapeba; Albacora; João da Silva Rego; Aristóteles da Costa Leal; e Yemanjá (ao lado do Habib's).

No sentido Centro, os veículos poderão seguir do Viaduto Mário Andreaza, acessando as avenidas Luis Viana (Paralela), Orlando Gomes e Octávio Mangabeira. No sentido contrário, do Centro a Itapuã, a opção é seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, retorno em frente à guarita de acesso ao estacionamento Sol Park, e avenidas Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Paralela e Dorival Caymmi.

