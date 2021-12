Festa de Iemanjá deixa trânsito lento nos acessos ao Rio Vermelho

O trânsito é intenso na região do Rio Vermelho, na manhã desta sexta-feira, 2, por conta da tradicional festa de Iemanjá. Devido a isso, os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelas ruas e avenidas que dão acesso ao bairro, já que a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizou algumas interdições no tráfego. As alterações ficam em rigor até as 6h deste sábado, 3.

>> Acompanhe ao vivo a festa de Iemanjá

De acordo com o órgão, os pontos com maior intensidade são a Lucaia; a rua do Canal, nas imediações da avenida Juracy Magalhães; e na rua Osvaldo Cruz, perto do Bompreço. Há reflexos também nas avenidas Garibaldi e Vasco da Gama.

Nas demais vias e avenidas da capital baiana, segundo o órgão, não há registro de congestionamento.

Bloqueios e desvios

Para facilitar o acesso dos devotos à festa, a Transalvador realizou bloqueios na rua da Paciência, na travessa Prudente de Moraes, no largo de Santana, na rua Guedes Cabral, na rua Borges dos Reis, na rua Almerinda Dutra, na rua João Gomes, na rua Conselheiro Pedro Luiz e no largo da Mariquita.

Por conta disso, o tráfego será desviado para na avenida Oceânica, nas proximidades da rua da Paciência; na interseção com a rua Eurycles de Mattos, também na avenida Cardeal da Silva, próximo à rua Almirante Barroso; na interseção da rua Oswaldo Cruz com a avenida Juracy Magalhães Júnior; e na rua Conselheiro Pedro Luiz - na altura do retorno para a avenida Vasco da Gama.

Os motoristas encontraram tráfego duplo na rua Nelson Galo, a partir da interseção com a rua Archibaldo Baleeiro; na rua Marquês de Monte Santo, no trecho entre a rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a rua Odilon Santos; e na rua Odilon Santos, entre a rua Marquês de Monte Santo e a rua Monte Conselho.

Como opção, os motoristas que pretendem ir à festa podem trafegar pelas avenidas Oceânica, Anita Garibaldi, Juracy Magalhães Jr., Cardeal da Silva, e depois pegar a rua Almirante Barroso (até a rua Odorico Odilon), e de lá acessar a avenida Vasco da Gama até a rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho.

Barreiras

Foram montados barreiras nos seguintes trechos: rua Conselheiro Pedro Luiz / rua Canavieiras; rua Conselheiro Pedro Luiz / rua Vieira Lopes; rua da Paciência / rua Almirante Barroso; rua da Paciência / Travessa Prudente de Moraes; rua da Paciência / rua Lídio de Mesquita; rua Oswaldo Cruz/avenida Juracy Magalhães Júnior; rua Vieira Lopes / rua João Gomes; rua Vieira Lopes / rua Ilhéus; avenida Cardeal da Silva / rua José Tabuada Vidal; avenida Cardeal da Silva / Travessa Prudente de Moraes; rua Odilon Santos / Travessa Basílio de Magalhães; rua Nelson Galo / Oswaldo Cruz; Praça Mal. Aristóteles de Souza Dantas/ rua Alexandre de Gusmão/ rua Almirante Barroso (mini palco).

Os estacionamentos também estão proibidos na rua Nelson Galo até as 6h deste sábado. Contudo, opções de parada de zona azul serão permitidas na rua do canal (avenida Juracy Magalhães Junior) a partir da rua Caetité (Pontilhão), sentido Iguatemi, em ambos os lados. Também após o restaurante da Ana até a Academia Momento Fitness, no lado direito da via, sentido rua Vieira Lopes. E, por fim, entre a rua Potiguares e a rua Caetité, sentido Shopping da Bahia, em ambos os lados.

