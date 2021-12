Festa de Iemanjá altera trânsito no Rio Vermelho

O trânsito no bairro do Rio Vermelho será alterado por conta da Festa de Iemanjá, neste sábado, 2, informa a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador). Entre 4 horas de sábado, até 6h da segunda-feira, 4, não será permitido trafegar e estacionar na Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz e Largo da Mariquita.

As vias da Rua Marquês de Monte Santo, no trecho compreendido entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos; Rua Odilon Santos, no trecho compreendido entre a Rua Marquês de Monte Santo e a Rua Monte Conselho terão sentido duplo.

Somente poderão circular no local Os veículos destinados aos serviços públicos, como os de operação de trânsito, bombeiros, ambulâncias e polícia, que terão livre trânsito e estacionamento. Já os veículos não autorizados, que desejam ter acesso ao local, podem solicitar uma licença à Transalvador, caso haja necessidade.

As pessoas que moram nas ruas e avenidas interditadas podem ter acesso às suas residências mediante comprovação de endereço através de documento do veículo, contas de telefone, água ou energia elétrica. O tráfego voltará à normalidade após a conclusão dos trabalhos da Limpurb.

