Festa de Cosme e Damião altera trânsito na Liberdade

O trânsito na Rua Lima e Silva, na Liberdade, será interditado nesta sexta-feira, 27, das 14 às 18h30, por conta da Festa de Cosme e Damião. Será proibido circular entre a Rua Pero Vaz e o Largo da Soledade.

A opção para quem segue da Liberdade para o Centro é ir pelas ruas Lima e Silva, Pero Vaz, Saldanha Marinho, Conde de Porto Alegre, além dos Largos do Tamarineiro, do Queimado e da Soledade.

No sentido oposto, a alternativa é ir pelo Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz, Rua Lima e Silva.

