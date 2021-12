Festa da Conceição da Praia provoca alterações no tráfego

O trânsito na Cidade Baixa sofrerá alterações a partir das 19h desta quarta-feira, dia 7, e será normalizado às 6h da próxima sexta, 9, devido a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, que acontece nesta quinta-feira, 8, no Comércio. No dia do evento, as interdições começam a partir das 10h30 nas ruas Miguel Calmon, Corpo Santo e Santos Dumont.

Durante a festa será proibido a circulação e estacionamento de veículos, na avenida Lafayette Coutinho (Contorno), entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru. As interdições acontecem também na rua Conceição da Praia, rua Don Macedo Costa (Ladeira da Conceição), rua Dr. Manoel Vitorino, rua Dionísio Martins, na Praça Visconde de Cayru, rua Corpo Santo, rua Santos Dumont, e na rua da Bélgica, entre as ruas Portugal e Miguel Calmon. Na Ladeira da Montanha só será proibido estacionar.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as opções de tráfego para veículos que vem da avenida da França - com destino à Cidade Alta - , será seguir pela rua da Bélgica, avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, rua Pinto Martins até a Ladeira da Montanha.

Já para os veículos provenientes da avenida Lafayette Coutinho (Contorno) - com destinos à Cidade Alta - podem ter como opção acessar a Ladeira do Gabriel, seguindo pela Ladeira dos Aflitos.

Transporte

Em nota a Transalvador diz, que para suprir a necessidade dos usuários de transporte público durante o evento, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará três veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 16h às 23h e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda. Além disso, os veículos que operam na região da festa terão o itinerário modificado de acordo com as alterações de trânsito destacadas acima.

