Feriadão: saída pelo Ferry congestiona Cidade Baixa

Por conta da saída da população no feriadão de Ano Novo, o trânsito começa a ficar intenso na região da Calçada, Bonfim, Largo de Roma, São Joaquim e Largo do Tanque, por causa do acesso ao Sistema Ferryboat. A lentidão nestas vias é registrada pela superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador) desde o início da manhã desta sexta-feira, 28, e é resultado da grande quantidade de veículos.

Nas vias do Terminal Rodoviário de Salvador, o trânsito segue tranquilo. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam que, até o momento, as estradas baianas seguem sem retenções.

