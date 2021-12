Familiares de jovem morto voltaram a fechar Paralela

Familiares e amigos de Janerson Santos de Jesus, 23 anos, morto no último domingo, 17, voltaram a protestar fechando um dos sentidos da Avenida Paralela, o que causou congestionamento naquela via no início da noite desta terça-feira, 19. A manifestação já havia acontecido no início da tarde.

Segundo informações da Superintendência Municipal de Trânsito (Transalvador), o bloqueio começou por volta das 18h e durou até as 19h, na pista do sentido Rodoviária. Os famliares fecharam a via na altura do novo viaduto de Narandiba, em frente à concessionária Grande Bahia.

O congestionamento, segundo a Transalvador, chegou a afetar a saída do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e parte da via contrária, em direção ao Aeroporto, por conta do viaduto do Imbuí. Policiais continuaram no local após o final do protesto para evitar novo bloqueio da pista.

Segundo a irmã de Janerson, Silvanete Santos, 30 anos, o jovem foi morto quando estava na porta de casa, na avenida São Paulo, no bairro de Pernambués. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma troca de tiros entre facções rivais.

No início da tarde, os manifestantes usaram objetos para bloquear duas faixas da Paralela, no sentido Centro da cidade. Algumas pessoas do grupo vestiam camisa com foto de Janerson e portavam cartazes com frases que demonstravam indignação pelo caso. O corpo dele foi sepultado por volta das 11h também desta terça, no cemitério Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

Veja ao vivo como está o trânsito em alguns pontos da cidade:

Rua da Paciência, Rio Vermelho

Rua Lucaia, Rio Vermelho







Avenida ACM, Itaigara





Avenida Heitor Dias, Vila Laura



Rua Carlos Gomes, Centro







Largo da Graça, Graça







Avenida Adhemar de Barros, Ondina





Avenida Fernandes da Cunha, Uruguai







Rua Silveira Martins, Cabula

