Falta de informação congestiona Barra no 1º dia de mudança

Os motoristas que trafegam na Barra neste sábado, 28, reclamam de falta de informação no primeiro dia de mudança do tráfego no bairro. Sem saber que caminho seguir, os condutores pedem orientação aos agentes de trânsito que estão no local.

As placas de sinalização informam que o fluxo de veículos foi alterado, mas não indica o roteiro que deve ser seguido. Desorientados, os motoristas enfrentam congestionamento nos dois sentidos: Ladeira da Barra e Ondina.

Os condutores não são so únicos que estão "perdidos" diante das modificações. Usuários do transporte urbano também dizem que não sabem em que ponto o ônibus vai parar e que trajeto vai seguir. O roteiro de 76 linhas de ônibus foi modificado por conta das obras de requalificação da orla.

O corretor de imóveis, Alessandro Matos, que mora no bairro, é um dos insatisfeitos. "É um desrespeito aos moradores. Sou a favor do projeto (de requalificação da orla), mas sem a mudança radical do trânsito".

Por conta das obras na orla está suspensa a mão dupla da Rua Barão de Itapuã, sentido Farol da Barra, até o Barracenter. As ruas Marquês de Caravelas e Afonso Celso só pode ser acessada pela orla, sendo que a última é sentido único.



Confira o mapa com a mudança na orla:

adblock ativo