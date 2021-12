Falta de energia em semáforos complica trânsito no cruzamento da Lucaia

Uma queda de energia deixou os semáforos apagados no cruzamento da rua Lucaia – entre as avenidas Vasco da Gama e Garibaldi – na manhã desta segunda-feira, 16, em Salvador. O fornecimento elétrico foi normalizado e os semáforos voltaram a operar normalmente por volta das 8h, de acordo com Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Conforme o órgão, o tráfego na região fluir normalmente. Durante o problema, agentes de trânsito realizaram desvios no fluxo de veículos para evitar a passagem pela localidade. Motoristas que vinham da avenida Juracy Magalhães, sentido Garibaldi, desviaram pela Vasco da Gama e retornaram à Garibaldi.

Já os condutores que seguiam para a avenida Juracy Magalhães, por sua vez, realizaram um contorno na rua Conselheiro Pedro Luiz. Conforme o órgão, o problema nas sinaleiras começou às 23h deste domingo, 15.

Por conta do problema, a lentidão no trânsito atingiu à região do Shopping da Bahia.

