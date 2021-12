Faixas da avenida ACM serão interditadas a partir desta quarta-feira

Durante as noites dos dias 25 e 26 de janeiro (quarta e quinta-feira), faixas da Av. Antonio Carlos Magalhães (ACM), no sentido Paralela, serão interditadas para a remoção da antiga passarela localizada nas imediações do Detran. A interdição acontecerá entre 23h e 5h.

De acordo com a CCR Metrô, o fechamento das faixas terá início nas proximidades da empresa Localiza Veículos e vai se estender por cerca de 220 metros.

Ainda segundo o órgão, ao menos duas faixas ficarão livres para o tráfego na maior parte do tempo.

