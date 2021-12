Faixa Solidária: Transalvador modifica tráfego na orla

A partir da próxima quarta-feira, 21, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) coloca em operação a Faixa Solidária, por meio da qual os veículos com mais de uma pessoa terão acesso a uma faixa exclusiva na orla. A medida só é válida para dias úteis, nos horários entre 6h e 9h.

A Faixa Solidária vai funcionar como uma via adicional, ligando o Sesc Piatã até a Boca do Rio, na altura do antigo Clube do Bahia. Segundo a Transalvador, 14 agentes distribuídos em cinco viaturas e duas motocicletas vão atuar na região.

O objetivo do projeto - cuja portaria nº 432/2013 foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 12 de agosto - é desafogar o tráfego no horário da manhã e estimular a carona solidária. Após as 9h, a via será liberada pelos agentes e o trânsito voltará ao normal.

