Faixa Solidária é reativada nesta segunda

A Faixa Solidária, que funciona no trecho entre o Sesc Piatã e a Boca do Rio, na orla, foi reativada nesta segunda-feira, 3. A medida ficou suspensa desde dezembro, por conta das férias escolares, quando o fluxo de veículos circulando pela cidade diminui.

A Faixa Solidária permite que carros com mais de uma pessoa transitem no sentido contrário da via entre 6 e 8 horas. A medida beneficia os motoristas que seguem para a região da Pituba.

