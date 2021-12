Faixa Solidária continua suspensa e sem previsão de retomada

A Faixa Solidária, que deveria voltar a funcionar nesta segunda-feira, 4, continua suspensa por conta das obras na avenida Pinto de Aguiar.

De acordo com a sala de rádio da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o serviço não foi finalizado, o que inviabiliza a retomada da faixa.

Por conta disso, não há previsão para retomada da operação, que foi suspensa na última terça, 29.

A ação acontece no trecho entre o Sesc-Piatã e o antigo Clube do Bahia, na Boca do Rio, em que há uma faixa exclusiva para veículos com mais de uma pessoa no sentido Itapuã-Pituba.

O projeto é válido de segunda a sexta, das 6 às 9 horas, e entrou em vigor em 21 de agosto. O objetivo é desafogar o fluxo na orla.

