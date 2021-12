Faixa exclusiva para ônibus trava principais vias na cidade

A fiscalização nas faixas exclusivas das avenidas ACM e Vasco da Gama travou o trânsito nas principais vias de Salvador desde o início da manhã desta terça-feira, 19. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), por conta da medida, os motoristas enfrentam congestionamento nas avenidas Paralela, sentido rodoviária, ACM, Lucaia e Tancredo Neves.

Leitores do Portal A TARDE, no entanto, relatam que os transtornos no trânsito chegam até o bairro de Ondina.

Internautas também utilizaram as redes sociais para reclamar dos engarrafamentos na cidade. Os relatos dão conta de que o problema atingia o tráfego em quase toda cidade.

Essa #FaixaExclusiva para ônibus está me atrasando toda, acho melhor descer e pedir carona a algum carro ou ir a pé do Hiperposto ao Sumaré! — Cristiane Cardoso (@crisdesalvador) 19 novembro 2013

A ação na ACM e Vasco da Gama começou nesta segunda, 18, quando também afetou o tráfego, principalmente, pela noite. Inicialmente, a fiscalização é educativa e contou com 12 agentes de trânsito. Na segunda etapa, quem for flagrado desrespeitando a faixa exclusiva vai ser multado em R$ 53.

adblock ativo