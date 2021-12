Excesso de água interdita faixa de pista na Bonocô

Uma das faixas da pista na Av. Bonocô foi interditada na tarde desta quinta-feira, 9, devido ao excesso de água acumulada no canteiro central, onde ocorre a obra de construção de uma estação de metrô.

O bloqueio acontece na faixa da esqueda da via, sentido Avenida ACM, próximo ao Posto Mataripe. Por meio de nota, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que "o tráfego de veículos no local está comprometido e a faixa será liberada quando as condições permitirem".

Na manhã desta quinta, a Transalvador emitiu comunicado pedindo aos motoristas para evitar passar nas avenidas ACM, Juracy Magalhães, Oscar Pontes, Vasco da Gama, Garibaldi, Paralela (sentido Centro) e Ogunjá (sentido Bonocô) por causa de alagamentos.

