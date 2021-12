Ex-prefeito João Henrique se envolve em acidente na Barra

O ex-prefeito de Salvador, João Henrique, se envolveu em um acidente de carro na manhã desta quarta-feira, 24, na Avenida Oceânica, na Barra. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o carro que ele conduzia se chocou contra um poste, na altura do antigo Clube Espanhol.

João Henrique sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Aliança. Uma viatura Transalvador foi deslocada para a região, mas ainda não há informações sobre as causas do acidente.

