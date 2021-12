Eventos modificam tráfego em Salvador neste domingo

Diferentes regiões de Salvador terão o tráfego alterado neste domingo, 23, por conta da realização de eventos esportivos e culturais.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as mudanças ocorrem nos bairros da Mata Escura, Nordeste de Amaralina, Costa Azul, Jardim de Alah e Boca do Rio, além da avenida Magalhães Neto.

Na Mata Escura, por causa da VIII Corrida Estudantil, uma faixa da via nas proximidades da Escola Municipal Maria Constança será interditada a partir das 8h.

O circuito tem saída do colégio, na rua Professor Itazil Benicio, e seguirá pela rua Direta de Mata Escura, seguindo pela Cardeal Avelar Brandão Vilella, São Júlio, Sebastião Mascarenhas, João Abdala, retornando para a rua Professor Itazil Benicio.



No Nordeste de Amaralina, a rua Reinaldo de Matos será bloqueada para a passagem de veículos entre 15h e 23h, período em que ocorre o evento Nordeste Eu Sou.

Já a Corrida dos Bancários provoca, entre 6h e 10h, a interdição do tráfego na Rua Adelaide Fernandes da Costa, entre o Clube da Braskem e o Parque Costa Azul. Entre 6h e meio-dia, a interdião será na avenida Professor Magalhães Neto, na pista sentido Orla, a partir da Av. Tancredo Neves, com desvio para a via marginal, e interdição da pista no sentido Paralela.



Haverá ainda interdição progressiva do tráfego, a partir das 7h, na Rua Adelaide Fernandes da Costa, a partir do Parque Costa Azul, Av. Octávio Mangabeira, entre o Parque Costa Azul e a Magalhães Neto, e a Rua José Peroba. O tráfego voltará à normalidade quando as condições locais permitirem.

Como alternativa, os motoristas que circularem entre a rua José Peroba e a Orla devem desviar pela rua Dr. Boureau, seguindo pela Rua Adelaide Fernandes da Costa até a Av. Octávio Mangabeira. Quem sai da Orla com destino à avenida Tancredo Neves deve acessar a Rua Arthur de Azevedo Machado e, em seguida, a avenida Tancredo Neves. Os veículos provenientes das avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto devem seguir pela via marginal.

Corrida das Cores

A avenida Octávio Mangabeira receberá no domingo a Corrida das Cores Salvador, que vai provocar alterações no tráfego das 6h às 10h30, entre os bairros de Jardim de Alah e Boca do Rio.

A interdição compreende o trecho entre o retorno do restaurante Bambara e o primeiro retorno antes do antigo Aeroclube, próximo ao Posto BR.

Por conta disto, os veículos provenientes da Pituba (via orla), com destino a Itapuã, terão como opção retornar em frente ao Restaurante Bambara, seguindo pela rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, até alcançar as avenidas Tancredo Neves e Paralela.



Em todos os eventos, a Transalvador irá monitorar a circulação de veículos e pedestres e permitirá o acesso dos moradores mediante apresentação de comprovante de residência.

