Eventos modificam tráfego de veículos em Salvador neste domingo

O tráfego de veículos e o itinerário de linhas de ônibus serão alterados em alguns bairros de Salvador neste domingo, 28, em decorrência da realização de eventos que acontecem na caital baiana.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), na região de Piatã, para a realização do evento Vamos Passear, o estacionamento de veículos estará proibido das 5h às 11h, na Av. Octávio Mangabeira, no trecho compreendido entre a Terceira Ponte e o supermercado Atakarejo do bairro de Piatã.

Também das 5h às 11h haverá interdição do tráfego de veículos na Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre a Terceira Ponte e o retorno após o Sesc, com compartilhamentos na faixa da direita, sentido Itapuã, entre o retorno situado depois do Sesc e o Atakarejo de Piatã; e na faixa da esquerda, sentido Pituba, entre o retorno em frente ao Sesc e a terceira ponte.

Ainda na Av. Octávio Mangabeira, desta vez na região entre os bairros de Jardim de Alah e Boca do Rio, haverá interdição do tráfego de veículos, das 6h às 10h, no sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan e o primeiro retorno situado antes do Antigo Aeroclube Plaza Show, durante a realização da 4ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira.

O bairro de Pernambués também terá alteração de tráfego para a realização da Procissão Luminosa. A partir das 17h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, em uma faixa, na rua Numa Pompilio Bittencourt (saída na Capela da Divina Misericórdia), rua Cyridião Durval, rua Numa Pompílio Bittencourt, rua Fernando Araújo Goés, rua Thomaz Gonzaga, largo São Judas Tadeu, e chegada na rua Numa Pompílio Bittencourt, na Capela da Divina Misericórdia.

A procissão do Padroeiro de Ondinha causará interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 9h, em uma faixa da via marginal da Av. Presidente Vargas – via marginal da Av. Oceânica - com saída na Paróquia da Ressurreição do Senhor, seguindo pela rua Professor Sabino Silva (retorna em frente à Cantina Volpi), e Av. Presidente Vargas, com chegada na Paróquia da Ressurreição do Senhor.

Transporte

Durante o evento Vamos Passear, as linhas de ônibus que vêm da Pituba terão como opção fazer o retorno em frente restaurante Cubanakan e, depois, pegar a Avenida Tancredo Neves, Paralela e Pinto de Aguiar, retornando pelas avenidas Pinto de Aguiar, Ibirapitanga, Tamburugy, Orlando Gomes, Octávio Mangabeira, retornando e seguindo o itinerário normal.

Já os veículos que circulam para o bairro da Boca do Rio devem utilizar o retorno em frente restaurante Cubanakan e seguir para as avenidas Tancredo Neves e Paralela, Imbuí, Boca do Rio e continuar o itinerário.

Por causa da 4ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, as linhas que saem da avenida Pinto de Aguiar com destino ao bairro de Itapuã, seguem pelas avenidas Paralela e Pinto de Aguiar, retornando pelas avenidas Tamburugy, e Octávio Mangabeira, e após o retorno, devem seguir itinerário normal.

Apenas os veículos que saem de Itapuã em direção ao bairro da Pituba não terão o itinerário modificado neste domingo. O fluxo normal do trânsito deve ser retomado com o término dos eventos, previsto para 12h.

