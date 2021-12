Eventos interditam trânsito em Salvador no fim de semana

Eventos alteram o trânsito em Salvador neste sábado, 24, e domingo, 25. Os locais afetados são a Av. Octávio Mangabeira e Av. Oceânica (orla), os bairros da Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Barra, Tororó, Paripe, Nazaré, Pernambués e Pau Miúdo.

No sábado o evento Arena Honda Consórcio provoca interdição do tráfego na faixa da direita da Av. Octávio Mangabeira (orla) sentido Itapuã entre a Praça Wilson Lins (Pituba) e aeroclube, entre 18h30 e 20h30. No sentido oposto da via, o bloqueio ocorre do aeroclube até o Multi Shopping, na Boca do Rio.

As opções de tráfego para os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, é pela Rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, acessando a Av. Tancredo Neves, Av. Luis Viana, Av. Pinto de Aguiar, retornando à Av. Octávio Mangabeira.

Outro evento é a comemoração dos dez anos da Comunidade Irmãos Quilombo, por isso, o tráfego será progressivamente interditado no bairro de Paripe, no sábado, a partir das 14h, nas ruas Iriguaçu, Poli, Ray Charles e Dr. Eduardo Dotto. Também haverá interdição no domingo, 25, entre 10h e 23h, na Rua Dr. Eduardo Dotto, entre a Rua Ray Charles e a empresa Concisa.

O 11º Encontro Cicloturístico da Primavera é promovido pelo Salvador Vai de Bike, o evento provocará interdição progressiva, a partir das 9h de domingo, 25, na orla da cidade. Os participantes vão seguir por uma faixa de tráfego das seguintes vias: Rua Carlos Drummond de Andrade, Rua Prof. Souza Brito, Rua Aristides Milton, Av. Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Av. Oceânica, Largo do Farol da Barra, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Av. Centenário, Praça Dr. João Mangabeira, Viaduto Rômulo Almeida, Av. Vasco da Gama (Dique do Tororó /Arena Fonte Nova), Av. Presidente Costa e Silva, Praça Dr. João Mangabeira, Av. Vasco da Gama, Praça Lord Cochrane, Av. Anita Garibaldi, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, Rua Monte Conselho, Praça Caramurú, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira (retorno após o Circo Picolino), Rua Carimbamba, Rua Araújo Bastos, Rua Mário Besteti (chegada no Centro de Tradições Gaúchas - CGT).

Já no bairro de Nazaré a Carreata Religiosa bloqueia do tráfego no bairro a partir das 9h30 no domingo. Uma faixa de tráfego das seguintes vias ficarão bloqueadas: Av. Joana Angélica, Rua Santa Clara, Travessa Professor Antônio Borja, Rua do Carro, Largo do Campo da Pólvora, Av. Joana Angélica, Praça Conselheiro Almeida Couto.

Em Pernambués a interdição será progressiva, a partir das 15h do domingo, na faixa à direita, desde o Horto Bela Vista, passando pelas ruas Thomaz Gonzaga e Escritor Edison Carneiro, até o Largo da Ventosa, para a Caminhada Bíblica: Paróquia São José Operário. A interdição é preciso devido a Caminhada Bíblica: Paróquia São José Operário.

Ainda no domingo, das 17h30 às 20h30, haverá interdição do acesso de veículos na Rua Madalena Paraguassu, fim de linha de Pau Miúdo por causa da Cruzada Evangelística.

